Площадь возгорания составила 500 квадратных метров

Площадь возгорания составила 500 квадратных метровНочью 27 апреля в Костроме горела колония строгого режима на улице Павла Щербины. Как сообщается на сайте регионального УФСИН, возгорание произошло в варочном цехе столовой. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров.На место выехали сотрудники МЧС. Также, по данным , на территории колонии имеется своя пожарная бригада, так что осуждённые также помогали в тушении.Около трёх часов утра огонь удалось локализовать. Потушить полностью пожар смогли в 7.40.«В ИК-1 организовано бесперебойное трёхразовое питание осуждённых. Для этого используются пять полевых кухонь. Продукты питания на складах учреждения имеются в достаточном количестве. Выпечка хлеба производится силами других исправительных учреждений региона», - сообщает пресс-служба УФСИН России по Костромской области.