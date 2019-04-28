После пасхального богослужения в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил икону Спас Нерукотворный, созданную на средства президента России Владимира Путина для главного храма Вооруженных сил РФ, возводимого в подмосковной Кубинке.

После пасхального богослужения в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил икону "Спас Нерукотворный", созданную на средства президента России Владимира Путина для главного храма Вооруженных сил РФ, который сооружается в подмосковном парке "Патриот".За чином освящения, при котором присутствовал сам глава государства, наблюдали премьер-министр России Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.Икона "Спас Нерукотворный" — каноническое изображение Святого лика Иисуса Христа, который, в соответствии с преданием, чудесным образом появился на куске материи и был передан Спасителем слуге царя Авгаря V.На иконе лик Иисуса Христа окружают образы Пречистой Божией Матери Казанской, Владимирской, Смоленской и Тихвинской, размещенные на рельефах, изображающих знаковые события в истории российского государства, а также образы архангела Михаила и святых покровителей родов войск: Федора Ушакова, княгини Ольги, Николая Чудотворца, Александра Невского, Андрея Первозванного, святой великомученицы Варвары, пророка Илии и князя Владимира, передает ТАСС. Икона помещена в бронзовый складень массой около 100 килограммов.Главный храм Вооруженных сил России возводится в подмосковной Кубинке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году.