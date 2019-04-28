Воспитанникам футбольного клуба Метеор из Балашихи пришлось в пути искать транспортное средство взамен загоревшегося посреди проезжей части автобуса, который вез юных спортсменов в Домодедово.

Воспитанникам футбольного клуба "Метеор" из Балашихи пришлось в пути искать транспортное средство взамен загоревшегося посреди проезжей части автобуса, который вез юных спортсменов в Домодедово. Объятый пламенем автобус сняли на видео.Инцидент произошел около 11:20 27 апреля на 35-м километре Каширского шоссе, близ поселка Ям. Судя по представленным кадрам, огонь вспыхнул в задней части транспортного средства. Все находившиеся в салоне пассажиры — 20 человек — быстро выбрались наружу, когда водитель съехал на обочину, никто из них не пострадал.Спортсмены, как сообщает телеканал "360", добрались до Домодедова на другом транспорте, клубный же автобус выгорел практически полностью.