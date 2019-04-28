С эфира сняли документальный фильм Голос. На
самой высокой ноте. Судя по всему, это
произошло из-за общественного резонанса после победы Микеллы Абрамовой на шоу Голос.
Дети Первого канала.
С эфира сняли документальный фильм "Голос. На
самой высокой ноте". Судя по всему, это
произошло из-за общественного резонанса после победы Микеллы Абрамовой на шоу "Голос.
Дети" Первого канала.
Фильм об итогах телепроекта "Голос. Дети"
всегда готовится заранее. По окончании финала в него вносится блок о победителе.
Однако фильм не вышел в эфир в назначенное время.
Документальную ленту всегда показывали наутро
после финала. 26 апреля ее анонсировали. Но в назначенное время 27 апреля (10.15
мск) она не вышла. Ее заменили картиной о Матроне Московской.
Руководство Первого канала свое решение еще не прокомментировало.
Отметим, что сенсационная победа 10-летней дочери Алсу с
феноменальным результатом при голосовании вызвала массовое возмущение поклонников
шоу "Голос. Дети". Свое недовольство высказали не только обыватели, но и звезды
отечественного шоу-бизнеса.
В частности, юморист Максим Галкин
заявил, что триумф дочери Алсу оказался несправедливым. По его мнению, настоящий
победитель шестого сезона шоу "Голос. Дети" – Максим Ержан.
Как писали "Дни.ру", Первый
канал пообещал провести проверку результатов голосования в финале
"Есть признаки аномального голосования", – признал
источник.
Напомним, 10-летняя дочь певицы Алсу в финале исполнила песню Юлии Началовой. Она обыграла Максима Ержана и Валеру Кузакова.