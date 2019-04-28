С эфира сняли документальный фильм Голос. На самой высокой ноте. Судя по всему, это произошло из-за общественного резонанса после победы Микеллы Абрамовой на шоу Голос. Дети Первого канала.

С эфира сняли документальный фильм "Голос. Насамой высокой ноте". Судя по всему, этопроизошло из-за общественного резонанса после победы Микеллы Абрамовой на шоу "Голос.Дети" Первого канала.Фильм об итогах телепроекта "Голос. Дети"всегда готовится заранее. По окончании финала в него вносится блок о победителе.Однако фильм не вышел в эфир в назначенное время.Документальную ленту всегда показывали наутропосле финала. 26 апреля ее анонсировали. Но в назначенное время 27 апреля (10.15мск) она не вышла. Ее заменили картиной о Матроне Московской.Руководство Первого канала свое решение еще не прокомментировало.Отметим, что сенсационная победа 10-летней дочери Алсу сфеноменальным результатом при голосовании вызвала массовое возмущение поклонниковшоу "Голос. Дети". Свое недовольство высказали не только обыватели, но и звездыотечественного шоу-бизнеса.В частности, юморист Максим Галкинзаявил, что триумф дочери Алсу оказался несправедливым. По его мнению, настоящийпобедитель шестого сезона шоу "Голос. Дети" – Максим Ержан.Как писали "Дни.ру", Первыйканал пообещал провести проверку результатов голосования в финале"Есть признаки аномального голосования", – призналисточник.Напомним, 10-летняя дочь певицы Алсу в финале исполнила песню Юлии Началовой. Она обыграла Максима Ержана и Валеру Кузакова.