Итоги шоу Голос. Дети стали одной из главных тем
обсуждения в Сети. Комментаторы уверены, что проверка, о которой объявил Первый
канал, ничего не даст – победителем конкурса все равно останется дочь певицы
Алсу.
Итоги шоу "Голос. Дети" стали одной из главных тем
обсуждения в Сети. Комментаторы уверены, что проверка, о которой объявил Первый
канал, ничего не даст – победителем конкурса все равно останется дочь певицы
Алсу.
Победительницей в стала
Микелла Абрамова – дочь известной певицы Алсу. Популярный блогер считает, что
Микелла заняла первое место в телепроекте "каким-то чудесным образом".
"Когда я писала, что дочь певицы Алсу и внучка
нефтяного олигарха Сафина пришла на детский Голос и пыталась там петь, у меня и
в мыслях не было, чем это шоу закончится. Ну, мало ли безголосых детей
российских звезд пытаются выдавить из себя ноты?", – комментирует ситуацию
с финалом шоу Лена Миро.
По мнению блогера, Алсу с дочерью придумали хитрый ход -
исполнить в финале песню Юлии Началовой. Таким образом они решили "вышибить
слезу" у слушателей. А результаты голосования только должны были стать
подтверждением зрительских эмоций.
Как сообщалось, Первый канал из-за бурного негодования
зрителей в соцсетях был вынужден после начать
проверку результатов. "Лично мне совершенно понятно, чем закончится эта
ревизия. Ошибок не обнаружено, все честно – так люди решили. Никаких подстав на
самом честном в мире российском телевидении быть не может", – высказывает
свое мнение Миро.
В заключение блогер приводит приписываемую Иосифу Сталину
фразу: "Неважно, кто и как проголосует – важно, кто подсчитывать будет".
Для Миро в данном случае неважно, что это сказал Наполеон, а Сталин лишь перефразировал изречение в
отношении "буржуазных стран".
Напомним, 10-летняя дочь певицы Алсу в исполнила песню Юлии Началовой. Она обыграла Ержана
Максима и Валеру Кузакова. После возмущения зрителей такими итогами Первый
канал объявил, что проверит, не моделировалось ли голосование в пользу одного
из участников во время финала.