Итоги шоу Голос. Дети стали одной из главных тем обсуждения в Сети. Комментаторы уверены, что проверка, о которой объявил Первый канал, ничего не даст – победителем конкурса все равно останется дочь певицы Алсу.

Итоги шоу "Голос. Дети" стали одной из главных темобсуждения в Сети. Комментаторы уверены, что проверка, о которой объявил Первыйканал, ничего не даст – победителем конкурса все равно останется дочь певицыАлсу.Победительницей в сталаМикелла Абрамова – дочь известной певицы Алсу. Популярный блогер считает, чтоМикелла заняла первое место в телепроекте "каким-то чудесным образом"."Когда я писала, что дочь певицы Алсу и внучканефтяного олигарха Сафина пришла на детский Голос и пыталась там петь, у меня ив мыслях не было, чем это шоу закончится. Ну, мало ли безголосых детейроссийских звезд пытаются выдавить из себя ноты?", – комментирует ситуациюс финалом шоу Лена Миро.По мнению блогера, Алсу с дочерью придумали хитрый ход -исполнить в финале песню Юлии Началовой. Таким образом они решили "вышибитьслезу" у слушателей. А результаты голосования только должны были статьподтверждением зрительских эмоций.Как сообщалось, Первый канал из-за бурного негодованиязрителей в соцсетях был вынужден после начатьпроверку результатов. "Лично мне совершенно понятно, чем закончится этаревизия. Ошибок не обнаружено, все честно – так люди решили. Никаких подстав насамом честном в мире российском телевидении быть не может", – высказываетсвое мнение Миро.В заключение блогер приводит приписываемую Иосифу Сталинуфразу: "Неважно, кто и как проголосует – важно, кто подсчитывать будет".Для Миро в данном случае неважно, что это сказал Наполеон, а Сталин лишь перефразировал изречение вотношении "буржуазных стран".Напомним, 10-летняя дочь певицы Алсу в исполнила песню Юлии Началовой. Она обыграла ЕржанаМаксима и Валеру Кузакова. После возмущения зрителей такими итогами Первыйканал объявил, что проверит, не моделировалось ли голосование в пользу одногоиз участников во время финала.