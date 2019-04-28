Николай Ксендзюк всегда рад принимать в своем доме гостей из полиции, выражая искреннюю благодарность молодому поколению за то, что помнят и навещают его...

Молодые сотрудники полиции посетили ветерана ВОВ Николая Федоровича Ксендзюка.Поздравить ветерана ВОВ и органов внутренних дел с днем рождения, а также грядущими майскими праздниками прибыли помощник начальника ОМВД России по району Марьино по работе с личным составом майор внутренней службы Оксана Дудина и сотрудники службы УУП территориального отдела полиции.Будучи 15-летним юношей Николай Федорович поступил на должность юнги Дальневосточного флота, принимал участие в боях с Японией в 1945 году. После войны он поступил в школу прокуратуры, через 2 года после обучения был назначен следователем, а спустя еще 3 года поступил на службу в органы внутренних дел. В возрасте 58 лет Николай Федорович в должности начальника 7 управления ГУВД МВД г. Хабаровска вышел на пенсию.В арсенале ветерана более 25 ведомственных наград, памятных медалей и знаков, среди которых ордена «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», «За победой над Японией в ВОВ 1941-1945 гг.», «Медаль Ушакова» и другие.Свой 91-ый день рождения ветеран отмечает скромно, в кругу только самых близких людей – детей и внуков. Но Николай Федорович всегда рад принимать в своем доме гостей из полиции, выражая искреннюю благодарность молодому поколению за то, что помнят и навещают его.От лица руководства и личного состава Управления молодые сотрудники вручили ветерану поздравительный адрес и подарок. Полицейские выразили Николаю Федоровичу признательность и благодарность за вклад в Победу в Великой Отечественной войне, за доблестную службу в органах внутренних дел, и, конечно, за бесценный опыт, который он передает молодому поколению. Гости пожелали ветерану весеннего настроения, тепла и крепкого здоровья на долгие годы.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18