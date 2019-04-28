Даже на Пасху знаменитости умудряются оказаться в центре скандала. О самых душераздирающих драмах, неприятных коллизиях и моментах триумфа звезд читайте в подборке Дни.ру – последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 апреля 2019 года.

Даже на Пасху знаменитости умудряются оказаться в центре скандала. О самых душераздирающих драмах, неприятных коллизиях и моментах триумфа звезд читайте в подборке "Дни.ру" – последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 апреля 2019 года.Алла Пугачева пригласила в ресторан четверых финалистов шоу "Голос" после их проиграл дочке Алсу. На встрече присутствовали Нино Чеснер и Роберт Багратян, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на источник.По словам собеседника издания, Примадонна вручила детям в утешение по "Золотой звезде Аллы Пугачевой" – это золотой кулон, диплом и денежная премия. Размер ее вырисуется в зависимости от пожеланий самой певицы. Премия была учреждена в 2005 году, уточняет издание.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 апреля 2019 года, читайте в и специальных .