Пропавшие в декабре минувшего года 40-летняя жительница Уфы, ее взрослая дочь и трое их сыновей были убиты в квартире главы семейства, а после он перевез их тела на арендованной Газели на дачу, где спрятал в заброшенном колодце на соседнем участке.

Пропавшие в декабре минувшего года 40-летняя жительница Уфы, ее взрослая дочь и трое их сыновей были убиты в квартире главы семейства, а после он перевез их тела на арендованной "Газели" на дачу, где спрятал в заброшенном колодце на соседнем участке. Такие данные приводит СКР, публикуя видео с места обнаружения погибших.На протяжении четырех месяцев пропавших никто не искал, а в апреле их хватилась знакомая, она же и обратилась в полицию, сообщив, что в последний раз видела Ольгу, ее 22-летнюю дочь, двух сыновей шести и двух лет от роду и девятимесячного внука в декабре в квартире 46-летнего супруга. Днем 22 апреля следователи направились по адресу, но дверь им мужчина не открыл, а когда им все же удалось попасть внутрь, он был мертв — свел счеты с жизнью.Страшную находку оперативники сделали поздним вечером 26 апреля: в колодце на соседней даче в Орджоникидзевском районе города они обнаружили тела двух женщин и троих детей со следами насильственной смерти. Сюда, как отмечают следователи, их доставили уже мертвыми.По предварительным данным, супруги в последние месяцы совместной жизни постоянно ругались, но что послужило причиной жестокой расправы, остается неизвестным. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более человек.