Перед пасхальным богослужением в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим, призвав их научиться побеждать зло в своей собственной жизни и не сдаваться перед ним. Прямую трансляцию из Храма Христа Спасителя ведет телеканал Россия 1.

Перед пасхальным богослужением в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим, призвав их научиться побеждать зло в своей собственной жизни и не сдаваться перед ним. Прямую трансляцию из Храма Христа Спасителя ведет телеканал "Россия-1".Предстоятель РПЦ напомнил, что к победе Иисуса Христа над смертью причастны все верующие. "Если мы верим в Иисуса Христа, если мы верим в его победу над злом, мы становимся сопричастниками этой победы", — подчеркнул он.В ночь на Пасху вокруг храма Христа Спасителя совершается крестный ход, возглавляемый Патриархом Московским и всея Руси. К торжественной литургии из Иерусалима в храм доставлена частица Благодатного огня, сошедшего в Великую субботу в храме Гроба Господня. На пасхальном богослужении присутствуют президент России Владимир Путин, председатель правительства Дмитрий Медведев с супругой, мэр Москвы Сергей Собянин, другие общественные и политические деятели.Пасха — главный праздник всего христианского мира, знаменующий ключевое событие в истории христианства — воскресение Иисуса Христа из мертвых. Русская Православная Церковь вычисляет дату праздника, исходя из солнечного и лунного календарей, в этом году он приходится на 28 апреля.