В десятиэтажном жилом доме в Советском районе Ростове-на-Дону в субботу, 27 апреля, произошел пожар, во время которого погибли женщина и трехлетний ребенок. По предварительной информации, женщина, спасаясь от огня, выбросила ребенка с десятого этажа, а потом выпрыгнула сама.

В десятиэтажном жилом доме в Советском районе Ростове-на-Дону в субботу, 27 апреля, произошел пожар, во время которого погибли женщина и трехлетний ребенок.Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по Ростовской области, пожар случился в жилом доме на улице Еременко.По предварительной информации, женщина 1986 года, спасаясь от огня, сначала выбросила с десятого этажа своего ребенка 2016 года рождения, а потом выпрыгнула сама. В результате и мать, и ребенок погибли. Из горевшего дома были эвакуированы 30 человек. Пожарные ликвидировали возгорание к вечеру субботы.