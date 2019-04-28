Алла Пугачева и Светлана Лобода утешили проигравших финалистов шоу Голос. Примадонну и поп-певицу заметили в компании нескольких ребят.

Алла Пугачева и Светлана Лобода утешили проигравших финалистов шоу "Голос". Примадонну и поп-певицу заметили в компании нескольких ребят.На следующий день после оглашения официальных результатов телевизионного проекта, Светлана Лобода собрала самых ярких звёздочек "Голоса" в ресторане "Ветерок" и устроила им встречу с Аллой Пугачевой.В распоряжении КП оказалось эксклюзивное видео, как это происходило. Несколько часов примадонна провела в компании 4 участников проекта и их родителей. Счастливчиками стали: Ержан Максим, Нино Чеснер, Роберт Багратян, Анастасия Иванова.рассказывала истории из своей жизни, делилась профессиональными секретами, дала персональное наставление каждому ребенку и вручила свою премию звезда "Алла". Отметив, что это не просто красивое украшение, а настоящий талисман, помогающий творческому человеку найти путь к своей вершине.По словам собеседника издания, Примадонна также вручила детям премию. Размер ее вырисуется в зависимости от пожеланий самой певицы. Премия была учреждена в 2005 году, уточняет издание.В том же году премии была удостоена Алена Высоцкая – Пугачева помимо диплома выдала юной певице премию в 10 тысяч долларов, высоко оценив романс "Не отрекаются, любя" в исполнении Высоцкой. Певица Мила Нитич в 2009 году получила от Примадонны 50 тысяч долларов за выступление на "Новой волне".Закончилась встреча роскошным ужином и масштабным фотографированием. Прощаясь Алла Борисовна сказала "Обниматься не будем, мы теперь коллеги" и пожала руку каждому.Скандал вокруг победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой в шоу "Голос. Дети" разгорелся в середине минувшей недели. Многие звезды раскритиковали жюри за такое решение – девочка победила с большим отрывом, хотя, по мнению наблюдателей, были более достойные кандидаты. Первый канал уже начал проверку по данному факту.