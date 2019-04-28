В Кубке Франции по футболу состоялся финальный матч, который завершился сенсацией. Пари Сен-Жермен, выигрывавший главный трофей турнира на протяжении предыдущих четырех сезонов, на этот раз остался без него. И виной тому Ренн, уведший кубок из-под носа парижан.

В Кубке Франции по футболу состоялся финальный матч, который завершился сенсацией. "Пари Сен-Жермен", выигрывавший главный трофей турнира на протяжении предыдущих четырех сезонов, на этот раз остался без него. И виной тому "Ренн", уведший кубок из-под носа парижан.Футболисты "ПСЖ" уже к 21-й минуте встречи вели с комфортными 2:0 после того, как забивали Дани Алвеш и Неймар. Однако сначала в концовке первого тайма защитник столичного клуба Преснел Кимпембе поразил свои ворота, а на 66-й минуте защитник "Ренна" Эдсон Мешер сравнял счет – 2:2.Этот результат продержался до конца основного времени матча, затем до завершения дополнительных 30 минут, которые, кстати, уместили в себя удаление Килиана Мбаппе. В итогет командам предстояли выявить победителя в серии послематчевых пенальти. И точнее оказались футболисты "Ренна" (6:5).Как итог, они сенсационно прервали гегемонию парижан в Кубке Франции и стали его новыми обладателями. Для них эта победа в турнире стала лишь третьей за всю историю, а предыдущая датировалась 1971 годом.