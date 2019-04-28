На проходящем в Швеции чемпионате мира по хоккею чемпионате мира среди юниоров определился первый финалист. Им стала сборная России, обыгравшая в полуфинале сверстников из США.

На проходящем в Швеции чемпионате мира по хоккею чемпионате мира среди юниоров определился первый финалист. Им стала сборная России, обыгравшая в полуфинале сверстников из США.Основное время матча сборных России и США завершилось вничью. Шайбы в составе нашей команды забросили Родион Амиров и Семен Чистяков. Дополнительное время не выявило победителя, а буллиты лучше выполнили наши хоккеисты.Сборная России вышла в финал. Ее соперник определится матче команд Канады и Швеции.