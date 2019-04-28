Самолет Аэрофлота Сухой Суперджет -100, летевший из Москвы в Волгоград, развернулся в районе Тульской области, сбросил высоту до 3 тысяч метров и возвращается назад.

Самолет "Аэрофлота" "Сухой Суперджет -100", летевший из Москвы в Волгоград, развернулся в районе Тульской области, сбросил высоту до 3 тысяч метров и возвращается назад.Причина внештатной ситуации неизвестна, передает ТАСС.26 апреля экипаж пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, который вылетел из Риги в Москву, по технической причине запросил экстренную посадку в аэропорту латвийской столицы.