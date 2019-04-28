DDoS-атаки, утечки данных и мошенничество с использованием методов социальной инженерии —главные направления угроз от хакеров.

Топ-менеджер Сбербанка назвал главные направления угроз от хакеров: DDoS-атаки, утечки данных и мошенничество с использованием методов социальной инженерии. Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов считает, что это — главные направления, на которых необходимо будет сфокусироваться при противодействии киберпреступникам.Эксперт отметил высокий уровень доверия населения к государственным институтам. Поэтому мошенники, представляющиеся сотрудниками крупных банков, легко получают доступ к личным данным россиян и их сбережениям. В зоне повышенного риска традиционно находятся пожилые россияне.По данным Кузнецова, ущерб от действий кибермошенников в 2019 году может составить 2,9 триллиона долларов (в прошлом году — 1,5 триллиона долларов). Только в I-м квартале текущего года Сбербанк отразил более 40 крупных DDoS-атак.