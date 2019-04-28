В азербайджанском Баку проходит заключительный этап Кубка мира по художественной гимнастике. В соревнованиях по многоборью первые позиции завоевали российские гимнастки Дина и Арина Аверины.

В азербайджанском Баку проходит заключительный этап Кубка мира по художественной гимнастике. В соревнованиях по многоборью первые позиции завоевали российские гимнастки Дина и Арина Аверины.Дина стала победительницей в соревновании, получив за свое выступление от судей 85,600 балла. Ее же сестра Арина расположилась следом и завоевала серебряную медаль. Ее результат составил 79,850 балла. Замкнула же тройку призеров украинка Влада Никольченко с результатом 78,900 балла.Кроме того, Дина также одержала победу в соревнованиях с обручем, булавами и лентой. Арина же была лучше соперниц в упражнениях с мячом.Финальные выступления состоятся 28 апреля.