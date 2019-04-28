Дополнительные меры по стимулированию спроса на жилье в России помогут выполнить задачи нацпроекта Жилье и городская среда.

В регионах снижается спрос на жилье, и разрабатываемые меры обеспечат показатели нацпроекта, считают эксперты, опрошенные ТАСС.Традиционные меры – субсидирование части ипотечной ставки и расширение уже существующих программ, но возможны и новые меры, к примеру "зеленая" ипотека, которая учитывает показатели энергоэффективности дома – покупатель такого жилья получает льготы и фиксированную ставку.Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минстрою, Минфину, ДОМ.РФ и президенту Татарстана Рустаму Минниханову разработать меры по стимулированию спроса на строящееся жилье.