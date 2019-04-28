Полицейские поделились опытом организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

25 апреля текущего года в Судогодском районе состоялся семинар педагогов дошкольных образовательных организаций на тему: «Организация работы в детском общеобразовательном учреждении по обучению детей правилам дорожного движения».На мероприятии представители дошкольных организаций познакомились с новыми формами и методами работы, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.Инспекторы ГИБДД напомнили собравшимся о важности системного подхода к обучению юных участников движения правилам безопасного поведения на дороге. Внимание собравшихся было акцентировано на состоянии детского дорожно-транспортного травматизма на территории района, причинах дорожно-транспортных происшествий с участием детей, основных направлениях деятельности по предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних. Также стражи порядка уделили внимание организации взаимодействия с родительской аудиторией, при этом рассмотрев ошибки, допускаемые педагогами в обучении детей правилам дорожного движения.Своим опытом в организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма поделилась воспитатели детских садов.Участникам семинара также был представлен опыт работы с отрядом ЮИД, взаимодействия с семьей по вопросам безопасности детей через ознакомление с правилами дорожного движения, использования оборудования мобильного автогородка при проведении мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Присутствующие ознакомились с классификацией игр по ПДД, педагоги поделились опытом работы по привлечению родителей к проведению социальных акций, в том числе акции «Родительский патруль».Каждому участнику семинара были вручены методические рекомендации по проведению сюжетно-ролевых игр с детьми, памятки по безопасному участию дошкольников в дорожном движении.По мнению участников подобные семинары позволяют обменяться методиками, почерпнуть новые приемы и методы обучения воспитанников дошкольных учрежедний основам дорожной безопасности и, тем самым, повысить уровень знаний детей в области безопасного поведения на дороге.