Наследник Примадонны Гарри Галкин выучил молитву. Алла Пугачева записала трогательный ролик с мальчиком.

Наследник Примадонны Гарри Галкин выучил молитву. Алла Пугачева записала трогательный ролик с мальчиком.В кадре Гарри ссерьезным видом поет текст пасхальной молитвы. Когда ребенок заканчивает свое поздравление,Алла Пугачева с умилением смеется. "С праздником!", – подписала видео артистка."Христос Воскрес!", – сказалаГарри и дочке Лизе певица. Малышка ей тут же ответила, как полагается: "ВоистинуВоскрес!".Пользователи соцсети пришлив восторг от молитвы из уст маленького сына . Действительно, отискренних слов ребенка слезы наворачиваются на глаза.Свое восхищениепоклонники звездной семьи выразили в многочисленных комментариях. "Прекрасныедети у вас!!! Счастливые!", "Умнички такие они у вас. Пусть Бог всегда вас ивашу семью охраняет и оберегает", "Умничка Гарик", "Солнышко!", "Духовностьцарит в семье, это счастье! Господь благословляет вас всех!", "Ути, маленькийумненький мальчик", – высказались фолловеры .Отметим, 28 апрелямногие звезды российского шоу-бизнеса поздравили верующих с праздником Пасхи. Вчастности, среди них оказались Сергей Лазарев и Леонид Агутин. Первый записалмилое домашнее видео с сыном, а второй опубликовал в Instagram кстихотворение собственного сочинения.