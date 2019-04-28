Наследник Примадонны Гарри Галкин выучил молитву. Алла Пугачева записала трогательный ролик с мальчиком.
Наследник Примадонны Гарри Галкин выучил молитву. Алла Пугачева записала трогательный ролик с мальчиком.
В кадре Гарри с
серьезным видом поет текст пасхальной молитвы. Когда ребенок заканчивает свое поздравление,
Алла Пугачева с умилением смеется. "С праздником!", – подписала видео артистка.
"Христос Воскрес!", – сказала
Гарри и дочке Лизе певица. Малышка ей тут же ответила, как полагается: "Воистину
Воскрес!".
Пользователи соцсети пришли
в восторг от молитвы из уст маленького сына . Действительно, от
искренних слов ребенка слезы наворачиваются на глаза.
Свое восхищение
поклонники звездной семьи выразили в многочисленных комментариях. "Прекрасные
дети у вас!!! Счастливые!", "Умнички такие они у вас. Пусть Бог всегда вас и
вашу семью охраняет и оберегает", "Умничка Гарик", "Солнышко!", "Духовность
царит в семье, это счастье! Господь благословляет вас всех!", "Ути, маленький
умненький мальчик", – высказались фолловеры .
Отметим, 28 апреля
многие звезды российского шоу-бизнеса поздравили верующих с праздником Пасхи. В
частности, среди них оказались Сергей Лазарев и Леонид Агутин. Первый записал
милое домашнее видео с сыном, а второй опубликовал в Instagram к
стихотворение собственного сочинения.