Без столкновений с полицией не обошлось очередное субботнее выступление желтых жилетов во Франции.

Без столкновений с полицией не обошлось очередное субботнее выступление "желтых жилетов" во Франции. В Страсбурге группа радикально настроенных манифестантов попыталась прорваться к зданию Европарламента и начала бросать камни и бутылки в стражей порядка. На эти действия полиция ответила слезоточивым газом, передает телеканал "Россия 24".Спустя некоторое время столкновения повторились. "Желтые жилеты" избрали в эту субботу Страсбург столицей своих манифестаций. По предварительным данным, в акциях протеста в городе участвует до 2 тысяч человек. В целом эксперты констатируют, что выступления проходят относительно мирно. По версии газеты "Фигаро", это связано с тем, что "желтые жилеты" готовятся к глобальной акции протеста, которую наметили на 1 мая.