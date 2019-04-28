В польском городе Бранево многочисленная делегация из Калининградской области почтила память солдат, погибших в годы Второй мировой войны. Там расположен самый крупный в Европе мемориал советским воинам.

В польском городе Бранево многочисленная делегация из Калининградской области почтила память солдат, погибших в годы Второй мировой войны. Там расположен самый крупный в Европе мемориал советским воинам.Калининградские байкеры сопровождают автобусы с фронтовиками, которые десятый год подряд накануне Дня Победы приезжают на могилы боевых товарищей. Это самое большое кладбище советских воинов в Европе. Здесь на 6 гектарах — сотни братских и одиночных могил, поклониться которым приезжают не только из России , но и из Украины, Белоруссии, Казахстана и даже из далекой Кубы.После рассекречивания архивов стало известно, что здесь похоронен красноармеец, кубинец, коминтерновец Энрике Велар Фегередо, который в СССР закончил Высшую командную школу, в 17 лет ушел на фронт и погиб как герой во время Восточно-Прусской наступательной операции.Победа далась ценой больших потерь — более 126 тысяч солдат и офицеров погибли или пропали без вести — но дорога на Берлин была открыта."Теряем друзей убитыми и ранеными, но я пока живой. Движемся к Берлину" — последнее письмо пулеметчика Михаила Наумова написано на листке, вырванном из немецкого журнала. Семья хранит его как реликвию больше 70 лет.В 1945 году Наумовы получили похоронку, в которой говорилось, что Михаил Петрович погиб в Восточной Пруссии, но только сейчас, когда в Интернет выложили старые карты и архивы, дети и внуки солдата узнали, где его могила. Александр Михайлович приехать на могилу к отцу мечтал всю жизнь.На памятную церемонию приехали и польские ветераны. Они вспомнили о солдатах, благодаря которым Польша была освобождена от нацистов. "Если бы Гитлер победил Сталина, наши внуки никогда бы не смогли родиться. Германия имела точный план уничтожения всей польской нации", — сказали польские ветераны.Ветераны сетовали, что историческая правда сегодня только мешает польским властям, которые пересматривают историю Второй мировой войны и историческую роль Красной Армии в спасении Польши.