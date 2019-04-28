Игорь Николаев оказался автором песни, посвященных аварии на
Чернобыльской АЭС. В Сети всплыло видео, в котором молодой музыкант исполняет
эту композицию перед шведской аудиторией.
Игорь Николаев оказался автором песни, посвященных аварии на
Чернобыльской АЭС. В Сети всплыло видео, в котором молодой музыкант исполняет
эту композицию перед шведской аудиторией.
Обнаружившие раритетную запись в Сети пользователи
вовсю подтрунивают над юным и очень гордым композитором. Выступал музыкант на
шведском телевидении, и исполнение песни предваряло небольшое интервью.
Телеграм-канал "Русский шаффл" называет композицию
"Чернобыл гай" (она на английском языке) "лучшей песней про
Чернобыльскую аварию". Просмотревшие ролик меломаны подробно описывают,
как Игорь Николаев с пышной укладкой и в военном мундире сидит за роялем.
"Звучат первые аккорды и музыкант начинает делать
различные вариации фейспалма. На словах "ай си чернобыл гай ю флаинг ту зе
скай", Николаев расставляет руки, изображая самолет", – пишут авторы
телеграм-канала (судя по всему, едва сдерживая смех).
Надо отметить, что песня – пусть и не очень
удачная – была посвящена трагическому событию, Чернобыльской катастрофе. Взрыв
на Чернобыльской АЭС прогремел 26 апреля 1986 года. В течение только первых 3 месяцев после
аварии от облучения погиб 31 человек – это по официальным данным.
Днем ранее победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Facebook высказался в связи с очередной годовщиной трагедии на Чернобыльской АЭС. По его словам, она научила народ тому, что, сплотившись и объединившись, люди способны обуздать и остановить любую беду.