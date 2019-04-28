Игорь Николаев оказался автором песни, посвященных аварии на Чернобыльской АЭС. В Сети всплыло видео, в котором молодой музыкант исполняет эту композицию перед шведской аудиторией.

Игорь Николаев оказался автором песни, посвященных аварии наЧернобыльской АЭС. В Сети всплыло видео, в котором молодой музыкант исполняетэту композицию перед шведской аудиторией.Обнаружившие раритетную запись в Сети пользователивовсю подтрунивают над юным и очень гордым композитором. Выступал музыкант нашведском телевидении, и исполнение песни предваряло небольшое интервью.Телеграм-канал "Русский шаффл" называет композицию"Чернобыл гай" (она на английском языке) "лучшей песней проЧернобыльскую аварию". Просмотревшие ролик меломаны подробно описывают,как Игорь Николаев с пышной укладкой и в военном мундире сидит за роялем."Звучат первые аккорды и музыкант начинает делатьразличные вариации фейспалма. На словах "ай си чернобыл гай ю флаинг ту зескай", Николаев расставляет руки, изображая самолет", – пишут авторытелеграм-канала (судя по всему, едва сдерживая смех).Надо отметить, что песня – пусть и не оченьудачная – была посвящена трагическому событию, Чернобыльской катастрофе. Взрывна Чернобыльской АЭС прогремел 26 апреля 1986 года. В течение только первых 3 месяцев послеаварии от облучения погиб 31 человек – это по официальным данным.Днем ранее победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Facebook высказался в связи с очередной годовщиной трагедии на Чернобыльской АЭС. По его словам, она научила народ тому, что, сплотившись и объединившись, люди способны обуздать и остановить любую беду.