В синагоге города Поуэй (США, штат Калифорния) неизвестный злоумышленник открыл стрельбу, в результате которой пострадали четыре человека.

В синагоге города Поуэй (США, штат Калифорния) неизвестный злоумышленник открыл стрельбу, в результате которой пострадали четыре человека.По информации американских СМИ, инцидент произошел около 11:30 утра по местному времени, передает ТАСС. Сообщалось об одном задержанном. Похже шериф округа Сан-Диего Билл Гор сообщил, что подозреваемый в стрельбе задержан и взят под стражу. По его словам, это взрослый белый мужчина, который проживал в Сан-Диего. Шериф подтвердил, что в результате стрельбы пострадали четыре человека. Одна из пострадавших скончалась от полученных ранений.Мэр города Поуэй назвал инцидент в синагоге инцидент "преступлением на почве ненависти". О других подробностях инцидента пока не сообщается. Телеканал "Россия 24" напоминает, что инцидент в Калифорнии произошел в последний день праздника Песах, посвященного исходу евреев из Египта.