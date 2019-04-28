Злоумышленница осуществляла противоправную деятельность в качестве администратора притона. Она осуществляла прием телефонных звонков от клиентов, разъясняла условия оказания интимных услуг и их стоимость...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники выявили и ликвидировали притон для занятия проституцией, функционировавший под видом массажного салона.В полицию поступила информация о том, что в одном из массажных салонов в центре столицы оказываются услуги интимного характера за денежное вознаграждение.В результате оперативно-розыскных мероприятий в помещении салона, расположенного на улице Доватора, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую – 38-летнюю жительницу Подмосковья. Установлено, что злоумышленница осуществляла противоправную деятельность в качестве администратора притона. Она осуществляла прием телефонных звонков от клиентов, разъясняла условия оказания интимных услуг и их стоимость, выводила девушек на показ, контролировала время, проведенное с клиентом, и получала от посетителей денежные средства за оказанные услуги.Отделением дознания ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Также задержаны шесть девушек, подозреваемых в оказании услуг интимного характера за денежное вознаграждение. В отношении женщин составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.11. КоАП РФ «Занятие проституцией».Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60