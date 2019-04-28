Полицейские установили, что в одном из магазинов, расположенных на Севанской улице, продавец-кассир осуществил продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему...

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Царицыно задержали подозреваемого в продаже алкогольной продукции несовершеннолетнему.В ходе проверки полицейские установили, что в одном из магазинов, расположенных на Севанской улице, продавец-кассир осуществил продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему.Установлено, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».По данному факту дознанием ОМВД России по району Царицыно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22