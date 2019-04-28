В субботу, 27 апреля, министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что с этого дня Боливарианская Республика официально более не является частью Организации американских государств (ОАГ).

В субботу, 27 апреля, министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что с этого дня Боливарианская Республика официально более не является частью Организации американских государств (ОАГ).О решении покинуть ОАГ президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил еще в апреле 2017 года. Он требовал немедленного выхода своей страны из региональной организации, но эта процедура занимает два года и должна была завершиться как раз 27 апреля текущего года. Эту дату Николас Мадуро уже объявил праздничной, сообщает РИА Новости.