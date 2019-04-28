Отец Юлии Началовой Виктор Началов в программе Привет, Андрей! на телеканале Россия 1 рассказал, что перед смертью дочери у него было нехорошее предчувствие.

Отец Юлии Началовой Виктор Началов в программе "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1" рассказал, что перед смертью дочери у него было нехорошее предчувствие."Я ей звонил каждый день в течение многих дней. Она говорит: "Пап, да что ты напрягаешься". Я отвечаю: "Душа болит". А она: "Да ладно, какая-то мозоль", — рассказал он.Ранее в интервью Юлия рассказывала, что родители ее очень опекали и ограждали от всего. "Я абсолютно тепличное растение", — говорила она.Виктор Началов рассказал, что их пускали в реанимацию к дочери и вспомнил о ее последнем дне: "Я ее гладил по голове и говорил, что все будет нормально, выберемся. И мне показалось, что у нее что-то наподобие слез, с двух сторон. И я понял, что она нас слышит".В студию пришли и участники группы "ПМ", коллеги бывшего мужа Юлии Дмитрия Ланского. Они рассказали, что тот очень переживал из-за смерти Началовой, для него это было огромной потерей. На похороны Ланской не пришел, возможно, по словам артистов, чтобы избежать лишних разговоров и взглядов.Группа "ПМ" записала песню в память о Юлии Началовой, которую исполнила в программе. Запись этой песни проводилась на студии Ланского.