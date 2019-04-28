На своей странице в социальной сети Facebook избранный президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов обсуждать новые условия сосуществования его страны и России.

На своей странице в социальной сети Facebook избранный президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов обсуждать новые условия сосуществования его страны и России.В частности, он написал: "Я еще раз подчеркиваю, что готов к переговорам. Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации [...]. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России". По мнению Владимира Зеленского, конкретным подтверждением готовности России к деэскалации должен стать взаимный обмен пленными по формуле "всех на всех", передает ТАСС.Как сообщалось, в ходе избирательной кампании Владимир Зеленский провозгласил своей первоочередной задачей достижение мира в Донбассе. Он заверял, что ради прекращения огня на линии соприкосновения готов на любые переговоры и заявлял о приверженности Минским соглашениям. При этом некоторые его высказывания шли вразрез с этими целями. В частности, он говорил о невозможности предоставления особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей и объявления амнистии участникам событий на востоке Украины.