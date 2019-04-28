Мероприятие прошло на площадке Владимирского филиала РАНХиГС при Президенте РФ.

Во Владимирском филиале РАНХиГС при Президенте РФ состоялся круглый стол, посвященный актуальным вопросам противодействия экстремизму и терроризму. Сопредседателями оргкомитета мероприятия выступили врио начальника ЦПЭ УМВД России по Владимирской области Олег Кузьменко и член общественного совета при региональном УМВД Вячеслав Картухин.В работе круглого стола приняли участие преподаватели и студенты трех высших учебных заведений региона, представители администраций муниципальных образований, правоохранительных структур, религиозные и общественные деятели.Спикеры в рамках своих выступлений коснулись различных направлений заявленной темы. В частности внимание было уделено законодательным нормам, касающимся ответственности за совершение преступлений экстремисткой и террористической направленности.Особое внимание участники круглого стола акцентировали на важности воспитательного процесса молодежи, повышение уровня патриотизма и толерантности.Участники мероприятия обсудили выработку мер профилактического характера, направленных на противодействие распространению криминальных субкультур в молодежной среде. Особая роль в процессе формирования антиэкстремистского сознания молодежи, по мнению собравшихся, отведена общественным институтам.По итогам круглого стола готовится резолюция.