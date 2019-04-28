Пострадали шесть человек
Пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали в ДТП в Густь-Хрустальном районе. Четверым из них понадобилась госпитализация.
Авария произошла между населенными пунктами Цикуль и Красный Октябрь в ночь на 28 апреля.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД, авария произошла около 02:00 по московскому времени. Микроавтобус Fiat Ducato совершил наезд на дерево. Пострадали шесть человек. Четверо из них, по уточненным данным, были госпитализированы. Остальные получили незначительные травмы - ушибы и ссадины.
Как выяснилось, микроавтобус не занимался транспортными перевозками. Это частный автомобиль.