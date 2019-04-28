Льгота будет действовать в мае

Льгота будет действовать в маеВ преддверии 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с 1 по 10 мая 2019 года ветеранам предоставят право бесплатного проезда по маршрутам регулярных перевозок автомобильного и городского электрического транспорта во Владимирской области.Помимо этого, право бесплатного проезда на весь май предоставят АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» и АО «Центральная пригородная пассажирская компания», осуществляющие перевозки пассажиров на электричках.Бесплатный проезд предоставят без ограничения числа поездок. Льгота будет действовать только при предъявлении удостоверения, подтверждающего статус ветерана или инвалида Великой Отечественной войны, а также паспорта.Всю необходимую информацию по обеспечению бесплатного проезда ветеранов дополнительно разместили в специальном разделе на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства обладминистрации: http://dtdx.avo.ru.