Льгота будет действовать в мае
Льгота будет действовать в мае
В преддверии 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с 1 по 10 мая 2019 года ветеранам предоставят право бесплатного проезда по маршрутам регулярных перевозок автомобильного и городского электрического транспорта во Владимирской области.
Помимо этого, право бесплатного проезда на весь май предоставят АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» и АО «Центральная пригородная пассажирская компания», осуществляющие перевозки пассажиров на электричках.
Бесплатный проезд предоставят без ограничения числа поездок. Льгота будет действовать только при предъявлении удостоверения, подтверждающего статус ветерана или инвалида Великой Отечественной войны, а также паспорта.
Всю необходимую информацию по обеспечению бесплатного проезда ветеранов дополнительно разместили в специальном разделе на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства обладминистрации: http://dtdx.avo.ru.