Новый президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на все свои заявления, не станет заводить дружбу с Россией. Такого мнения придерживается Владимир Познер.
<a href="https://33live.ru/novosti/28-04-2019-vyskochku-zelenskogo-postavili-na-mesto.html" target="_blank">Выскочку Зеленского поставили на место</a> - Новый президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на все свои заявления, не станет заводить дружбу с Россией. Такого мнения придерживается Владимир Познер.
[url=https://33live.ru/novosti/28-04-2019-vyskochku-zelenskogo-postavili-na-mesto.html]Выскочку Зеленского поставили на место[/url] - Новый президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на все свои заявления, не станет заводить дружбу с Россией. Такого мнения придерживается Владимир Познер.