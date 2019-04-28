Решение президента США Дональда Трампа выйти из международного договора о торговле оружием наносит удар по деятельности мирового сообщества, касающейся достижения более эффективного регулирования торговли оружием, заявил глава МИД Германии Хайко Маас. В ЕС также осудили решение Трампа.

Решение президента США Дональда Трампа выйти из международного договора о торговле оружием наносит удар по деятельности мирового сообщества, касающейся достижения более эффективного регулирования торговли оружием. Об этом написал в субботу глава МИД Германии Хайко Маас в Twitter ведомства.Он выразил сожаление ФРГ в связи с решением Трампа. Маас добавил, что Германия будет продолжать настаивать на ужесточении правил в этой сфере.Со своей стороны, официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил в субботу, что решение США отозвать свою подпись под международным договором о торговле оружием не будет способствовать усилиям по предотвращению незаконного оборота и борьбе с утечкой обычных вооружений."ЕС будет и впредь призывать все государства, в частности основных экспортеров и импортеров оружия, незамедлительно присоединиться к Договору о торговле оружием", — говорится в коммюнике ЕВС, выдержки из которого приводит "Интерфакс".В документе подчеркивается, что договор о торговле оружием является "ключевым многосторонним инструментом", который направлен на укрепление ответственности и транспарентности в международной торговле оружием. Кроме того, он способствует предотвращению и искоренению незаконной торговли оружием. В этой связи ЕС решительно поддерживает данный международный договор, отмечается в документе.Трамп заявил в минувшую пятницу, 26 апреля, что его администрация не допустит ратификации международного договора о торговле оружием.По данным ЕВС, из стрелкового оружия и разных видов легких вооружений в мире убивают около 500 тысяч человек каждый год.