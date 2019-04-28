Хоккеисты Вашингтон Кэпиталз – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля. Они присоединятся к команде, готовящейся к чемпионату мира.

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля. Они присоединятся к команде, готовящейся к чемпионату мира.О сроке приезда трех игроков "Вашингтона" сообщил ТАСС первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг. Ранее Орлов, Овечкин и Кузнецов, чей клуб завершил выступления в Кубке Стэнли, подтвердили свое участие в чемпионате мира.В субботу к сборной России присоединились нападающие Никита Кучеров ("Тампа-Бэй") и Евгений Малкин ("Питсбург"). Приезд защитника "Торонто" Никиты Зайцева ожидается 5 мая.