Владимир Зеленский прокомментировал предложение российского президента Владимира Путина. Украинский лидер остался не в восторге.
<a href="https://33live.ru/novosti/28-04-2019-zelenskij-posmel-derzko-otvetit-putinu.html" target="_blank">Зеленский посмел дерзко ответить Путину</a> - Владимир Зеленский прокомментировал предложение российского президента Владимира Путина. Украинский лидер остался не в восторге.
[url=https://33live.ru/novosti/28-04-2019-zelenskij-posmel-derzko-otvetit-putinu.html]Зеленский посмел дерзко ответить Путину[/url] - Владимир Зеленский прокомментировал предложение российского президента Владимира Путина. Украинский лидер остался не в восторге.