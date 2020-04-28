На этой неделе центральные банки стран будут снова думать о том, как поддержать экономику в это непростое время эпидемии коронавируса. Помимо этого, страны ОПЕК+ начнут сокращать добычу нефти с 1 мая. Ниже мы расскажем об основных событиях предстоящей недели в экономике.
На этой неделе центральные банки стран будут снова думать о том, как поддержать экономику в это непростое время эпидемии коронавируса. Помимо этого, страны ОПЕК+ начнут сокращать добычу нефти с 1 мая.
Ниже мы расскажем об основных событиях предстоящей недели в экономике.
Понедельник, 27 апреля
- РФ опубликует важную статистику
В частности, будут опубликованы такие данные, как розничные продажи за март, а также
реальные зарплаты за февраль.
Вторник, 28 апреля
- Председатель ЦБР Эльвира Набиуллина ответит на вопросы лидеров фракций Государственной думы в рамках видеоконференции
28 апреля председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина планирует провести видеоконференцию с лидерами фракций Госдумы. Лидеры фракций зададут интересующие их вопросы, которые могут касаться таких вопросов, как инфляция, курс рубля, и многих других.
- Будут опубликованы финансовые результаты крупных российских компаний
В частности, ПАО "Газпром" может опубликовать финансовые результаты за 2019 год. Помимо этого, инвесторы ожидают, что будут опубликованы финансовые результаты ПАО "Энел Россия", Yandex NV за I квартал. ПАО "Магнит" также может опубликовать результаты за I квартал.
Среда, 29 апреля
- Ставка ФРС и последующая пресс-конференция Джерома Пауэлла
Ранее ФРС пообещала реализовать программы поддержки экономики, а также стабилизировать рынки. В частности, одним из инструментов станут низкие процентные ставки. Однако, по прогнозам аналитиков, на этом заседании ставка ФРС останется без изменений.
- Будут опубликованы финансовые результаты крупных российских компаний
В частности, инвесторы ожидают публикации финансовых результатов ПАО "НОВАТЭК", ПАО "ММК".
- Онлайн-конференция “Финтех 2020: карантинная цифровизация”
Онлайн-конференция "Финтех 2020: карантинная цифровизация", пройдет 29 апреля с 11:00 до 13:30. Среди тем, которые будут обсуждаться, в частности, будут такие, как развитие цифровых каналов в банках, онлайн-сервисы, безналичные системы платежей, и многое другое.
Четверг, 30 апреля
- Ставки ЕЦБ и пресс-конференция Лагард
ЕЦБ также пытается спасти экономику, пострадавшую от эпидемии коронавируса и от вынужденного карантина в странах еврозоны. Ранее Европейский центральный банк представил новый пакет мер стимулирования, которые позволят стабилизировать экономику. По прогнозам аналитиков, ставки ЕЦБ останутся без изменений.
- Будет опубликована важная статистика из разных стран
В частности, будут опубликованы такие данные по США, как доходы населения за март, расходы населения за март. Помимо этого будут опубликованы данные по PMI обрабатывающих отраслей РФ за апрель, а также PMI обрабатывающих отраслей Китая за апрель.
- Будут опубликованы результаты деятельности крупных российских компаний
В частности, ожидаются финансовые результаты ПАО "Сбербанк", ПАО "НЛМК" за I квартал, а также операционные результаты Evraz Plc за I квартал.
Пятница, 1 мая
- Большинство стран Европы, Россия, ряд государств Азии и Латинской Америки отмечают День труда
- Вступает в силу апрельское соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи
Начиная с 1 мая 2020 года в силу вступает соглашение о сокращении добычи нефти стран ОПЕК+. Крупнейшие участники соглашения – Россия и Саудовская Аравия. Соглашение будет действительным в течение двух лет. Соглашение было заключено 12 апреля и связано с желанием нефтедобывающих стран остановить падение цен на нефть.