Немецкий производитель спортивной одежды Adidas сообщил о падении прибыли в I квартале на 93% и снижении продаж на 19%. Компания также предупредила о более значительном падении выручки во II квартале из-за последствий пандемии коронавируса, пишет Reuters.

Немецкий производитель спортивной одежды Adidas сообщил о падении прибыли в I квартале на 93% и снижении продаж на 19%. Компания также предупредила о более значительном падении выручки во II квартале из-за последствий пандемии коронавируса, пишет Reuters.Операционная прибыль Adidas в I квартале сократилась до 65 миллионов евро, что значительно меньше ожидавшихся аналитиками 263 миллионов евро.Продажи уменьшились на 19% до 4,75 миллиарда евро против прогноза аналитиков в 4,85 миллиарда евро. Компания предупредила о возможном падении продаж на 40% во II квартале.Меры по борьбе с коронавирусом привели к закрытию многих магазинов и ударили по частному потреблению.Adidas заявил, что не может дать прогноз на год, учитывая неопределенность относительно того, когда закрытые магазины могут вновь открыться.Сейчас более 70% магазинов Adidas закрыты по всему миру. Рост онлайн-продаж на 35% в I квартале лишь частично компенсировал потери в результате закрытия магазинов.Между тем, продажи Adidas в Китае в первые три недели апреля продолжили восстанавливаться благодаря открытию магазинов.