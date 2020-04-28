Всероссийская акция памяти ветеранов Великой Отечественной войны Бессмертный полк пройдет в этом году онлайн в виде виртуального шествия. На сайте Бессмертный полк — онлайн можно разместить фотографии и портреты ветеранов. Онлайн-шествие будет транслироваться в интернете, по телевидению и на медиа-экранах.

Всероссийская акция памяти ветеранов Великой Отечественной войны "Бессмертный полк" пройдет в этом году онлайн в виде виртуального шествия.Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров рассказал, что создан сайт "Бессмертный полк — онлайн", на котором можно разместить фотографии и портреты ветеранов. Онлайн-шествие будет транслироваться в интернете, по телевидению и на медиа-экранах. "Это позволит людям пройти вместе с лицами своих отцов, дедов и прадедов в виртуальном строю", — сказал Макаров.Акция стартует в 11 часов утра на Дальнем Востоке и дальше пойдет по стране, передает "Интерфакс". По мнению Макарова, в этом году участников будет не меньше, чем в прошлом.В свою очередь Василий Лановой предложил 9 мая всем вместе спеть песню "День Победы". "Это и есть наше единение! Никакие невзгоды не помешают нам отпраздновать всем вместе, всей страной День Великой Победы!" — сказал он.Ранее президент России Владимир Путин принял решение о переносе парада на Красной площади и шествия "Бессмертного полка" из-за ситуации с коронавирусом. При этом он заявил, что они обязательно будут проведены в этом году.