Российские банки потратят на выдачу населению кредитных каникул 150 млрд рублей, сообщил глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Российские банки потратят на выдачу населению кредитных каникул 150 млрд рублей, сообщил глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Ранее власти предоставили населению отсрочку по платежам для погашения кредитов.Но банкиры не знают, кто им возместит потери, если они сейчас заплатят налоги, начисленные по кредитному договору на проценты, а потом после окончания периода кредитных каникул россияне, получившие каникулы, не будут платить по отсроченным платежам, пояснил Аксаков.Эти кредиты, которые сейчас считаются благополучными, потом станут неблагополучными и по ним начислят резервы — это дополнительная нагрузка на банки.Количество обращений граждан с просьбой уменьшить долговую нагрузку из-за потери доходов во время пандемии коронавируса приблизилось к 1 миллиону, подсчитал Банк России. На прошлой неделе ЦБ получил более 800 жалоб на отказ в предоставлении каникул. Все обращения рассмотрены с банками. Во многих случаях банки исправили ошибки и предоставили каникулы.Основными причинами отказа послужили превышение лимита кредита, установленного правительством, или отсутствие факта снижения дохода гражданина на 30%, как это предусмотрено законом. В таких случаях ЦБ советует банкам предложить заемщику собственную программу реструктуризации.Граждане, которые не получили предложения по реструктуризации кредита от банков, могут заявить об этом в ЦБ, который проведет с банками надзорную работу.