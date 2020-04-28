Как не упустить начало опасного заболевания? Каков алгоритм обращения за помощью? Где сдать тест и пройти компьютерную томографию? На все эти вопросы в эксклюзивном интервью большим Вестям ответила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве за сутки зафиксировано 2 тысячи 800 новых случаев заражения коронавирусом и почти половина из них — пациенты младше 45 лет. Как не упустить начало опасного заболевания? Каков алгоритм обращения за помощью? Где сдать тест и пройти компьютерную томографию? На все эти вопросы в эксклюзивном интервью большим "Вестям" ответила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.— Анастасия Владимировна, если проанализировать общую ситуацию с коронавирусом в городе, какова динамика увеличения зараженных и можно ли уже прогнозировать, когда мы выйдем на пик и когда нам ждать снижения?— Количество госпитализированных с пневмонией за эту неделю увеличилось на 70 процентов, поэтому говорить сейчас о том, что мы имеем какое-то снижение либо улучшение динамики, увы, мы не можем. Пока мы видим достаточно динамичный рост, что не может, конечно, не вызывать у нас определенную тревогу.— Больше недели назад вы говорили, что система здравоохранения столицы работает на пределе и это при том, что мы еще не вышли на пик заболеваемости. Хватит ли у города мощностей и потребуются ли новые места в больницах?— У нас примерно больше 20 тысяч коек непосредственно занято на прием больных с коронавирусной инфекцией. В ближайшие несколько дней мы доведем объем коечного фонда до 27-28 тысяч. Но, конечно, любому коечному фонду всегда есть предел.Остаются и другие заболевания. Создали специально 47 КТ-центров, которые позволяют обеспечить качественную диагностику. КТ-центр у нас работает 24 часа в сутки и принимает всех, в том числе людей, которые непосредственно изъявили желание в них прийти, минуя участкового врача.— У всех ли пациентов с симптомами ОРВИ берут анализ на коронавирус?— На сегодня врач обязан взять анализ на коронавирус у человека, у которого есть любые проявления ОРВИ. Мы создали специальный телефон, куда можно пожаловаться: +7 (495) 870-45-09. Если у человека подтвержден лабораторно диагноз "коронавирус", анализы делаются всем, кто совместно с ним проживает, его близким родственникам. Всем, у кого установлен диагноз "пневмония", также мы обязаны сделать анализы родственникам.— До сих пор есть какая-то путаница, что нужно делать: вызывать врача из поликлиники или сразу вызывать скорую? В каких случаях потребуется госпитализация, а в каких случаях можно остаться дома?— Как только человек почувствовал себя плохо, он, в первую очередь, должен вызвать врача из поликлиники на дом. Нет необходимости незамедлительно, как только запершило горло и поднялась температура 37,5 или 37,8 вызывать скорую. Они сейчас и так имеют большой объем работы. Если человек считает, что его состояние легкое, то, непосредственно, определяется терапия, выдаются лекарства, берется сразу же тест на коронавирус. На сегодня у нас автоматически отработаны все алгоритмы, которые позволяют классифицировать пневмонию от первой до четвертой стадии. И если это первая, вторая стадии, то, как правило, человек остается лечиться на дому.— В больницах начали использовать переливание плазмы крови доноров, которые уже переболели COVID-19. Этот метод показывает свою эффективность и каким пациентам делали переливание?— Врачи фиксируют явное улучшение у пациентов после использования плазмы доноров. Врачи видят, что нет практически никаких осложнений, побочных эффектов и болезнь протекает гораздо легче. Плазма применяется только у критически больных людей. Плазмы этой всегда будет не хватать, поэтому мы очень надеемся, что у нас с каждым днем будет увеличиваться количество и выздоровевших, и количество доноров этой плазмы.— А если человек болел на дому? Как ему выйти на работу? Нужна ли какая-то специальная справка о том, что он здоров?— В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, на одиннадцатый день берется повторный тест на коронавирус. Если он отрицательный, берется тест еще через день. Наличие двух отрицательных тестов является основанием для выписки человека с больничного и возвращению к активной трудовой деятельности.