Амурские пожарные продолжают тушение леса в Сковородинском районе. Как сообщает ГТРК Амур, борьба с двумя природными возгораниями идет уже третьи сутки. На помощь прибыли вертолеты Ми-8. Авиапатрулированием территории занимаются три самолета.

Амурские пожарные продолжают тушение леса в Сковородинском районе. Как сообщает ГТРК "Амур", борьба с двумя природными возгораниями идет уже третьи сутки. Сейчас на месте работают более 70 спасателей.Среди тех, кто пытается ликвидировать огонь, — члены группы оперативного реагирования, лесоохраны. К тушению были привлечены также парашютисты и десантники "Амурской авиабазы". На помощь прибыли вертолеты Ми-8. Они задействованы в двух районах — Сковородинском и Зейском. Авиапатрулированием территории занимаются три самолета. Сегодня же к пожарным присоединятся примерно сорок работников лесохраны из других районов.По информации пресс-службы областного Минлесхоза, в Приамурье на сегодняшний день зарегистрировано 11 природных возгораний. Одно — в Тындинском районе — ликвидировано, три локализованы. Продолжается проверка соблюдения особого противопожарного режима. Только за последние сутки сотрудники административных комиссий составили на нарушителей более тысячи протоколов.