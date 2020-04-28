Чем помочь медикам, которые лечат больных коронавирусом - об этом сегодня говорили представители Единой России во время онлайн-совещания с регионами. Через волонтёрские центры партии уже распространено несколько миллионов медицинских масок, защитные костюмы. В ближайшие дни начнут формировать продуктовые наборы и доставлять их прямо в больницы и поликлиники.

Чем помочь медикам, которые лечат больных коронавирусом — об этом сегодня говорили представители "Единой России" во время онлайн-совещания с регионами. Через волонтёрские центры партии уже распространено несколько миллионов медицинских масок, защитные костюмы. В ближайшие дни начнут формировать продуктовые наборы и доставлять их прямо в больницы и поликлиники, сообщает телеканал "Россия 24"."Именно от врачей зависит, как быстро наша страна справится с эпидемией, и будут сняты ограничения экономики. Именно сейчас важно поддержать наших медиков тем, чем только можно. В разных регионах, в медучреждениях разные проблемы — стараемся, коллеги, реагировать гибко, исходя из запросов и нужд конкретного лечебного учреждения. В Тюменской, Липецкой области, в Татарстане, в Краснодарском крае, в Дагестане не хватало аппаратов ИВЛ — наши коллеги однопартийцы скинулись и эти аппараты приобрели. Там, где были трудности с обеспечением горячего питания — этот вопрос был закрыт – обеспечили", — рассказал Андрей Турчак, секретарь Генсовета партии.