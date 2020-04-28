Массовые гуляния, алкоголь и нарушение всех возможных дистанций: в Ленинском районе Подмосковья проводят проверку так называемой антикарантинной вечеринки в жилом комплексе Бутово парк 2. В субботу вечером жители нарушили режим самоизоляции и устроили дискотеку во дворе.

Массовые гуляния, алкоголь и нарушение всех возможных дистанций: в Ленинском районе Подмосковья проводят проверку так называемой антикарантинной вечеринки в жилом комплексе "Бутово парк 2". В субботу вечером жители нарушили режим самоизоляции и устроили дискотеку во дворе.Судя по многочисленным видеороликам в Сети, на улицу вышли несколько десятков человек. Звучала громкая музыка, участники превратили детские площадки в танцевальные. Жители ближайших домов вызвали полицию. Приехали несколько экипажей, которые разогнали толпу. Организаторам и участникам вечеринки грозит наказание вплоть до уголовного."Полицейские установили организатора мероприятия, по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.Известно, что организатором мероприятия был местный житель. Диджей уже устраивал похожие вечеринки, но тогда люди оставались дома — танцевали на балконах, включали в окнах фонари. Но этот танцевальный флешмоб, который, к слову, устраивали в поддержку врачей, борющихся с пандемией коронавируса COVID-19, явно вышел из-под контроля.