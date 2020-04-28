Компания Audi продолжает расширять линейку модификаций модели A6 Avant, и самое свежее пополнение в ней — гибридная версия 55 TFSI e quattro c низким расходом и запасом хода до 51 км без использования ДВС.

Компания Audi продолжает расширять линейку модификаций модели A6 Avant, и самое свежее пополнение в ней - гибридная версия 55 TFSI e quattro c низким расходом и запасом хода до 51 км без использования ДВС.Гибридная установка нового A6 Avant включает в себя бензиновый двигатель 2,0 л TFSI мощностью 252 л.с. (370 Нм) и электромотор на 143 л.с. (350 Нм), интегрированный в 7-ступенчатую трансмиссию S Tronic. Суммарная отдача гибрида составляет 367 л.с., что позволяет универсалу разгоняться до 100 км/ч всего за 5,7 секунды и развивать максимальную скорость в 250 км/ч.Интересно, что заявленный расход топлива в комбинированном цикле у A6 Avant 55 TFSI e quattro составляет всего 1,9-2,1 л на 100 км в соответствии с измерительным стандартом WLTP. При этом батарея емкостью 14,1 кВт/ч позволяет преодолеть до 51 км на чистой электротяге, без подключения ДВС. В Audi отдельно подчеркивают, что такой показать выводит A6 Avant в льготную категорию ТС, на которые распространяется 50-процентная налоговая скидка.Бензо-электрический A6 Avant получил три режима движения - полностью электрический EV, автоматический Hybrid и режим сохранения энергии Hold. В гибридном режиме автомобиль самостоятельно принимает решение об использовании ДВС или электротяги, основываясь на данных навигации, мониторинга трафика и стиле вождения.Вдобавок версия A6 Avant 55 TFSI e quattro по умолчанию оснащена внешним пакетом S line, пакетом темного стайлинга, заводской тонировкой и зеркалами с корпусами черного цвета. Стандартное оснащение дополняют колесные диски R19, красные суппорты, спортивная подвеска и топовая оптика HD Matrix LED.В интерьере базово присутствуют приборка Virtual Cockpit, четырехзонный климат-контроль и спортивные кресла. Цены на гибридный универсал в Европе стартуют с 71 940 евро (от 5,8 млн руб). В России универсалы A6 Avant не продаются, а стоимость седана А6 начинается с 3,06 млн рублей. Универсальный тип кузова будет представлен в виде вседорожной версии A6 Allroad, однако в продаже эта модель еще не появилась.