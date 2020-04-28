Тольяттинский автозавод, который продолжает выпускать автомобили на фоне всероссийской самоизоляции, уйдет на длинные каникулы уже 29 апреля. Впрочем, на АвтоВАЗе поясняют, что остановку конвейера планировали заранее.

Тольяттинский автозавод, который продолжает выпускать автомобили на фоне всероссийской самоизоляции, уйдет на длинные каникулы уже 29 апреля. Впрочем, на АвтоВАЗе поясняют, что остановку конвейера планировали заранее.Производство автомобилей на АвтоВАЗе будет приостановлено в период с 29 апреля по 18 мая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя заводского профсоюза Сергея Зайцева. Уточняется, что длинный корпоративный отпуск с захватом майских праздников АвтоВАЗ планировал еще в прошлом году.Первоначально предполагалось, что конвейер запустят уже 12 мая, однако "каникулы" было решено продлить еще на четыре дня. Учитывая, что последующие 16 и 17 мая - это выходные дни, отпуск у заводчан будет длинный. При этом в дни простоя АвтоВАЗ будет выплачивать персоналу две трети зарплаты.Предполагается, что готовится к остановке конвейера будут заранее - объем выпуска автомобилей будет снижен уже 28 апреля.Тем временем "Автостат" сообщает, что начиная с 29 июня автозавод собирается сократить ранее запланированные объемы производства и перейти на четырехдневную рабочую неделю. Это связано с резким падением продаж во время всеобщего карантина и негативным прогнозом по рынку в целом. Решение не окончательное и зависит от того, будет ли государством оказана поддержка автомобильной отрасли.