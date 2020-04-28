Как и предполагалось, из новой редакции КоАП убрали нормы об увеличенных штрафах за нарушения ПДД, однако несколько важных изменений для автомобилистов в новом кодексе все же имеется.

Как и предполагалось, из новой редакции КоАП убрали нормы об увеличенных штрафах за нарушения ПДД, однако несколько важных изменений для автомобилистов в новом кодексе все же имеется.В частности, российских автовладельцев будут штрафовать за неисправную сигнализацию, которая самопроизвольно либо слишком долго "орет" во дворе жилых домов. Формально в промежутке времени с 23:00 до 07:00 это будет считаться нарушением тишины.Данное правонарушение будет расцениваться как мелкое хулиганство и предусматривает штраф в размере 2 000 рублей либо предупреждение. Это должно заставить автовладельцев лучше следить за исправностью своих охранных устройств, которые нередко мешают по ночам жильцам.Мало того, согласно части 6 ст. 14.1 КоАП, наказывать будут не только за совершение правонарушения, но и за бездействие - то есть, отсутствие действий для предотвращения события. Кстати, воющая сигнализация - не единственный повод для штрафа. Под несоблюдение режима тишины подпадают также шумные ремонтные работы, громкая музыка или, к примеру, лай собаки.Что немного упорядочит жизнь автомобилистов, так это ужесточение требований к установке и работе камер фото и видеофиксации нарушений ПДД. Более строгие нормы тоже появятся в КоАП."В законопроект также включены положения об установлении дополнительных требований к работающим в автоматическом режиме специальным техническим средствам, предназначенным для фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, транспорта и благоустройства. Так, указанные технические средства должны работать без какого-либо непосредственного воздействия на них человека, быть размещенными в установленном порядке и фиксировать в зоне своего обзора все нарушения для выявления которых предназначены, независимо от действий оператора или пользователя прибора", - говорится в пояснении на сайте Минюста РФ.