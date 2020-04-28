Банк России предложил освободить граждан от необходимости самим и за свой счет страховать риски при получении ипотечных кредитов. Кредиторы должны страховать предмет залога, жизнь и здоровье заемщика за свой счет, полагает ЦБ.

Банк России предложил освободить граждан от необходимости самим и за свой счет страховать риски при получении ипотечных кредитов. Кредиторы должны страховать предмет залога, жизнь и здоровье заемщика за свой счет, полагает ЦБ.При этом банк не сможет требовать уплаты или возмещения страховой премии с заемщика, а также заключения иного договора страхования.Сейчас при получении ипотечных кредитов граждане, как правило, должны страховать от рисков ущерба и утраты приобретаемую и передаваемую в залог кредитору недвижимость, а также свою жизнь и здоровье.По предложению ЦБ, банк-кредитор сможет выдавать ипотеку только при наличии у банка полиса ипотечного страхования имущества и полиса страхования жизни и здоровья заемщика.Отсутствие у банка-кредитора действующего полиса страхования приведет к тому, что банк спишет с заемщика полную сумму долга при наступлении страхового события.Банки лишатся права обуславливать выдачу и условия выдачи ипотечного кредита, условия кредитного договора фактом наличия у заемщика или заключения заемщиком договора страхования.При выдаче ипотеки банк обяжут предоставить гражданину договоры страхования.При наступлении страхового случая выплата, полученная банком по договору страхования, пойдет на исполнение обязательств заемщика.В случае банкротства страховщика, с которым банк заключил договор ипотечного страхования, банк имеет право заключить новый договор с другим страховщиком.