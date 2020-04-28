Банк России предложил освободить граждан от необходимости самим и за свой счет страховать риски при получении ипотечных кредитов. Кредиторы должны страховать предмет залога, жизнь и здоровье заемщика за свой счет, полагает ЦБ.
Банк России предложил освободить граждан от необходимости самим и за свой счет страховать риски при получении ипотечных кредитов. Кредиторы должны страховать предмет залога, жизнь и здоровье заемщика за свой счет, полагает ЦБ.
При этом банк не сможет требовать уплаты или возмещения страховой премии с заемщика, а также заключения иного договора страхования.
Сейчас при получении ипотечных кредитов граждане, как правило, должны страховать от рисков ущерба и утраты приобретаемую и передаваемую в залог кредитору недвижимость, а также свою жизнь и здоровье.
По предложению ЦБ, банк-кредитор сможет выдавать ипотеку только при наличии у банка полиса ипотечного страхования имущества и полиса страхования жизни и здоровья заемщика.
Отсутствие у банка-кредитора действующего полиса страхования приведет к тому, что банк спишет с заемщика полную сумму долга при наступлении страхового события.
Банки лишатся права обуславливать выдачу и условия выдачи ипотечного кредита, условия кредитного договора фактом наличия у заемщика или заключения заемщиком договора страхования.
При выдаче ипотеки банк обяжут предоставить гражданину договоры страхования.
При наступлении страхового случая выплата, полученная банком по договору страхования, пойдет на исполнение обязательств заемщика.
В случае банкротства страховщика, с которым банк заключил договор ипотечного страхования, банк имеет право заключить новый договор с другим страховщиком.