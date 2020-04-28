28.04.2020

2020-04-28 20:50:05

Бизнес подставил плечо: владимирские предприниматели включились в борьбу с коронавирусом

Помочь тем, кто на передовой борьбы с коронавирусом. К волонтёрскому центру "Единой России" и сотням благотворителям присоединился еще один владимирский предприниматель. Сегодня медики второго родильного дома города Владимира и больницы «скорой помощи» получили индивидуальные средства защиты.

Компания Евгения Станчева - профильный поставщик средств индивидуальной защиты в больницы региона. Он из семьи врачей, поэтому понимает, что медики сейчас рискуют больше всех. Предприниматель передал второму родильному дому партию одноразовых перчаток.

Евгений Станчев, предприниматель, участник предварительного голосования "Единой России": «Мы решили, как социально ответственные предприниматели, поддержать нашу медицину, потому что все сейчас знают, что на рынке сложилась сложная ситуация. Возник дефицит средств индивидуальной защиты в разгар пандемии коронавируса. Я, как руководитель, сумел сохранить резерв у импортеров, чтобы обеспечить наши больницы всем необходимым. И, конечно, сегодня важно поддержать нашу медицину и медицинский персонал».

Эта помощь крайне необходима, признается главный врач Сергей Телегин. Чтобы не заразиться и не заразить пациентов, медикам приходится менять средства индивидуальной защиты и перчатки каждые 2 часа. Сейчас во втором роддоме принимают женщин только с ОРВИ, бронхитом и больничной пневмонией. За прошлые сутки здесь на свет появились мальчик и девочка. Дети здоровые, с радостью констатирует главврач.

Сергей Телегин, главный врач родильного дома № 2 г. Владимира: «Огромное спасибо хочется сказать Станчеву Евгению за то, что он помогает пациентам второго родильного дома, персоналу в это нелегкое время по борьбе с коронавирусом. На сегодняшний момент в роддоме 16 пациенток находится. Все под наблюдением стабильные».

Волонтеры передали партию одноразовых перчаток и больнице «скорой помощи». В условиях пандемии сотрудникам учреждения приходится работать в усиленном режиме. Сюда поступают больные с самыми разными диагнозами.

Валентин Бабышин, и.о. главного врача БСП г. Владимира: «Это очень здорово, что нам помогают вы и другие. Все граждане, все люди, которые болеют за себя, за страну, близких так должны поступать. Молодцы!»

Когда вся страна на самоизоляции, а медики продолжают спасать жизни, оказание посильной помощи со стороны предприятий, НКО и неравнодушных граждан бесценно. В свою очередь "Единая Россия" снизила расходы в политическом секторе, в том числе и на обязательное предварительное голосование, и направила их в свои волонтерские центры по оказанию помощи в связи с пандемией коронавируса.

Вера Куликова, Александр Чунаев.

«Вести-Владимир»