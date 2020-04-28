В Международный день джаза – 30 апреля – ставший уже традиционным джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party в поддержку медиков, которые борются с пандемией коронавируса, проведет благотворительный онлайн-марафон Doctor Jazz Party. Все собранные средства будут переданы в больницы.

В Международный день джаза – 30 апреля – ставший уже традиционным джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party (KJP) в поддержку медиков, которые борются с пандемией коронавируса, проведет благотворительный онлайн-марафон Doctor Jazz Party.Названием для него была выбрана композиция известного американского джазмена Джозефа "Кинга" Оливера Doctor Jazz ("Доктор Джаз") 1926 года.В ней, в частности, есть такие строки: "Когда попадаешь в беду, границы стираются". 30 апреля музыканты из разных стран мира докажут, что это — не пустые слова.Как отметил основатель фестиваля KJP – телеведущий Дмитрий Киселев, "Россия солидарна со всем миром в беспрецедентном сражении с коронавирусом".Он сообщил, что все средства, собранные в рамках этого музыкального марафона, будут переданы врачам, которые помогают людям в эти тяжелые времена.Благотворительный онлайн-марафон стартует 30 апреля в 16:00 по московскому времени. На импровизированных сценах и в домашних студиях для медиков сыграют известные джазовые музыканты не только России, но и зарубежных стран.Во время марафона с видеобращениями к слушателям со своих рабочих мест – с передовой борьбы с коронавирусом — выступят и сами медики.Также будет представлена программа "Джаз со скоростью света", которая была впервые представлена на фестивале в Коктебеле в 2006 году и стала неотъемлемой частью Koktebel Jazz Party.Ее главная идея: показать, что джаз стирает любые границы и объединяет джазменов в едином виртуальном пространстве. В подтверждение этому музыканты будут импровизировать на jam-session по видеомосту c Петербургом.Трансляцию джазового марафона можно смотреть на сайтах Koktebel Jazz Party и стопкоронавирус.рф.Средства для российских больниц, а также для приобретения средств индивидуальной защиты медиков в региональных стационарах и клиниках, можно перевести при поддержке оператора марафона — Благотворительного фонда помощи взрослым "Живой". Для этого необходимо отправить СМС со словом "Джаз" и указанием суммы (например, "Джаз 300") на короткий номер 3443. Прием пожертвований уже открыт.